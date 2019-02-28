رياضة | أسطورة أرسنال يهاجم ساري بسبب "كيبا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة أرسنال يهاجم ساري بسبب "كيبا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى إيان رايت أسطورة نادي آرسنال الإنجليزي، أن كيبا أريزابالاجا حارس مرمى فريق تشيلسي، كان يجب أن يلعب ضد توتنهام، في الديربي.

واستبعد الإيطالي ساري، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، حارسه كيبا من تشكيل البلوز، خلال مواجهة توتنهام أمس في الدوري الإنجليزي، بعد الأحداث التي رافقت نهائي كأس الرابطة.

وكان كيبا حارس تشيلسي قد رفض الامتثال لقرار مدربه في الدقائق الأخيرة، خلال نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي، باستبداله بعدما تعرض لإصابة عضلية، وفوت الفرصة على ساري، لاستغلال الحارس البديل الأرجنتيني ويلي كاباييرو، في التصدي لركلات الترجيح.

تم تغريم اللاعب الإسباني بأجر لمدة أسبوع، وبدا الأمر وكأنه وضع على دكة البدلاء من جانب مدربه ساري، ليلة الأربعاء أمام توتنهام، بعد الأحداث التي رافقت نهائي كأس الرابطة

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نجح تشيلسي في تحقيق الفوز على فريق توتنهام هوتسبير، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

أسطورة الأرسنال إيان رايت، لم يوافق على قرار ساري بإبعاد الحارس الإسباني، عن موجهة الديربي التي حسمها البلوز بثنائية نظيفة.

وقال: كان من المقرر ان يلعب كيبا المباراةـ معه لانه كان سوء تفاهم، الان تغير الموقف، خاصة أن ساري خرج وأكد بعد نهائي كأس الرابطة أنه سوء تفاهم.

وزاد أسطورة آرسنال: الآن هو كان خارج المباراة، لذا هو لم يلعب، لكن بالنسبة لي أنا ما زلت لا أعرف سبب الاستبعاد ما دام الخلاف كان سوء تفاهم.