رياضة | "عاشور ونجيب" يواصلان التدريبات التأهيلية في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عاشور ونجيب" يواصلان التدريبات التأهيلية في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واصل الثنائي حسام عاشور ومحمد نجيب لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء التدريبات التأهيلية بالجري حول الملعب، على هامش مران الفريق الأحمر الصباحي اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
ويؤدي الثنائي برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة حيث يعاني عاشور من شد في منشأ العضلة الأمامية، تعرض لها في مباراة الأهلي أمام حرس الحدود، فيما يخوض نجيب تدريبات تأهيلية بعد خصوعه لعملية في غضروف الركبة أبعدته عن الفريق منذ شهر سبتمبر الماضي.
واقترب عاشور ونجيب من الانتظام في التدريبات الجماعية بعدما قطعا شوطا كبيرا في تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي وضعه الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأحمر.
ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت يوم الاثنين المقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
لاسارتي يحسم موقفه من صفقة الموسم في الأهلي
وحسم مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقفه من التعاقد مع صفقة قوية لتدعيم القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.
وحصل مسؤولو الأهلي على عدد من الترشيحات للاعبين أجانب لبحث ضم أحدهم في الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبة لاسارتي في صفقة جديدة قوية.
وأجل لاسارتي مناقشة الأسماء المرشحة للانضمام إلى صفوف الفريق، في الوقت الحالي في ظل المباريات المتتالية التي يخوضها الفريق، على أن يتم بعد ذلك تقييم الوضع كاملا.
مخطط ثنائي الأهلي للرحيل إلى أوروبا
ويخطط كريم وليد نيدفيد ومحمد هاني ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للرحيل عن القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.
ويبحث وكيلا كريم وليد ومحمد هاني، تسويقهما في أوروبا، وجلب عروض لهما بعد تألقهما خلال المباريات في الفترة الأخيرة تحت قيادة المدير الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي.