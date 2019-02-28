رياضة | "عاشور ونجيب" يواصلان التدريبات التأهيلية في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عاشور ونجيب" يواصلان التدريبات التأهيلية في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الثنائي حسام عاشور ومحمد نجيب لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء التدريبات التأهيلية بالجري حول الملعب، على هامش مران الفريق الأحمر الصباحي اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويؤدي الثنائي برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة حيث يعاني عاشور من شد في منشأ العضلة الأمامية، تعرض لها في مباراة الأهلي أمام حرس الحدود، فيما يخوض نجيب تدريبات تأهيلية بعد خصوعه لعملية في غضروف الركبة أبعدته عن الفريق منذ شهر سبتمبر الماضي.

واقترب عاشور ونجيب من الانتظام في التدريبات الجماعية بعدما قطعا شوطا كبيرا في تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي وضعه الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأحمر.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت يوم الاثنين المقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.