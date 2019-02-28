رياضة | إكرامى عبدالعزيز يتحدث عن استعدادات مياة البحيرة للترقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إكرامى عبدالعزيز يتحدث عن استعدادات مياة البحيرة للترقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب إكرامى عبد العزيز عن سعادته بوصول فريقه لدورة الترقى ممثلا عن محافظة البحيرة بعدما تولى المسئولية فى الدور الثاني لمنافسات المجموعة الـ 13 فى الوقت الذى كان الفريق بالمركز الثانى خلف غزل كفرالدوار .

وأضاف عبد العزيز أن ما دفعه لقبول المهمة هو الإستقرار الإدارى داخل نادي المياه وطموح الجميع من أجل العودة للقسم الثانى بالإضافة لتجربة أسماء لامعه فى عالم التدريب سابقا مع الفريق منهم خالد جلال وإبراهيم يوسف .

وحول مستوى المنافسة بالمجموعة الثالثة عشر، أوضح لاعب غزل المحلة الأسبق، بأن المنافسة ظلت مشتعلة خاصة أني توليت المسئولية متأخرا خلف المتصدر غزل كفرالدوار بأربع نقاط ولكنى طالبت اللاعبين بنسيان الفارق رغم إقتراب رشيد وبدر من المركز الثانى وهو ماتحقق وإستطعنا تعويض فارق النقاط وحسم التأهل فى المباراة الأخيرة أمام منافسنا المباشر غزل كفرالدوار بعدما حققنا فوز كبير .

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ومن أبرز الفرق التى واجهها خلال مسيرته مع الفريق قال هما فريقا رشيد و بدر وبالفعل فريقان كبيران وتمكنا من تحقيق فوز ثمين عليهما، وسط معاناة كبيرة لما يضمه الفريقان من لاعبين أصحاب مستوى عالى ومميز .

وعن دور الجماهير فى دعم الفريق أضاف أن مياه البحيره شركة فلا يوجد لديه الكثير من الجماهير ولكن مع توالى الإنتصارات كسبنا تعاطف الكثير من جماهير البحيرة وهو ما ظهر بوضوح خلال المباراة الفاصلة أمام غزل كفرالدوار وسط حضور جماهيرى لافت لجماهير مياه البحيرة .

أما عن ترتيب مباريات الفريق في دورة الترقى قال أن هناك سوء حظ لأن الفريق لن ينيشارك فس بالجولة الأولى للترقى وسيبدأ المنافسة من الجولة الثانية، وإختتم تصريحاته بأنه سيعمل جاهدا على تحقيق الفوز بالمباريات التى تقام على ملعب المياه بالإضافة لمحاولة حصد أكبر عدد من النقاط خارج الأرض.