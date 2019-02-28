رياضة | لاسارتي يحسم موقفه من صفقة الموسم في الأهلي

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ويبحث وكيلا كريم وليد ومحمد هاني، تسويقهما في أوروبا، وجلب عروض لهما بعد تألقهما خلال المباريات في الفترة الأخيرة تحت قيادة المدير الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

الأهلي والزمالك وبيراميدز يشعلون المنافسة على لقب الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ45 نقطة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 45 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 39 نقطة بينما المقاولون العرب صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 48 نقطة

2- بيراميدز 45 نقطة

3- الأهلي 39 نقطة

4- المقاولون العرب 31 نقطة

5- الإنتاج الحربي 31 نقطة

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6- مصر المقاصة 31 نقطة

7- المصري البورسعيدي 29 نقطة

8- طلائع الجيش 25 نقطة

9- حرس الحدود 25 نقطة

10- سموحة 25 نقطة

11- الإسماعيلي 24 نقطة

12- الاتحاد السكندري 24 نقطة

13- الجونة 23 نقطة

14- الداخلية 22 نقطة

15- إنبي 21 نقطة

16- النجوم 21 نقطة

17- وادي دجلة 20 نقطة

18- بتروجت 19 نقطة