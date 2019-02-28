شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات الجولة 22 والان مع التفاصيل

الخليج 365- تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بإقامة 3 مباريات بين التعاون والاتفاق، أحد والفتح و الشباب أمام النصر.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 52 نقطة، ويأتي خلفه النصر صاحب المركز الثاني برصيد 46 نقطة، بينما يحل الشباب في المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

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ويتواجد التعاون في المركز الرابع برصيد 36 نقطة، بفارق الأهداف عن الأهلي الخامس، فيما يتواجد الوحدة في المركز السادس برصيد 34 نقطة.

ويتصدر جوميز مهاجم الهلال ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 17 هدف، ويلاحقه لياندري توامبا لاعب التعاون برصيد 15 هدف، بينما سجل الثلاثي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر، عمر السومة مهاجم الأهلي وجوانكا لاعب الاتفاق 14 هدف لكل منهم.

وكانت مباريات الجولة 21 شهدت تسجيل 22 هدف وتحقيق 7 انتصارات وتعادل وحيد فقط.