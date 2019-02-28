الارشيف / اخبار الرياضه

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات الجولة 22

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات الجولة 22 والان مع التفاصيل

الخليج 365- تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير ، بإقامة 3 مباريات بين التعاون والاتفاق، أحد والفتح و الشباب أمام النصر.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 52 نقطة، ويأتي خلفه النصر صاحب المركز الثاني برصيد 46 نقطة، بينما يحل الشباب في المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

Advertisements

ويتواجد التعاون في المركز الرابع برصيد 36 نقطة، بفارق الأهداف عن الأهلي الخامس، فيما يتواجد الوحدة في المركز السادس برصيد 34 نقطة.

ويتصدر جوميز مهاجم الهلال ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 17 هدف، ويلاحقه لياندري توامبا لاعب التعاون برصيد 15 هدف، بينما سجل الثلاثي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر، عمر السومة مهاجم الأهلي وجوانكا لاعب الاتفاق 14 هدف لكل منهم.

وكانت مباريات الجولة 21 شهدت تسجيل 22 هدف وتحقيق 7 انتصارات وتعادل وحيد فقط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات الجولة 22 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا