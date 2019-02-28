شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 28 والان مع التفاصيل

الخليج 365- انتهت مساء أمس الأربعاء مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، والتي شهدت العديد من المواجهات المثيرة، أبرزها بين ليفربول وواتفورد والتي انتهت بفوز رفاق محمد صلاح بخماسية نظيفة.

كما شهدت هذه الجولة مباراة هامة بين تشيلسي وتوتنهام، والتي انتهت بانتصار البلوز على السبيرز بثنائية نظيفة بعد سلسلة من النتائج السيئة.

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ويستعرض "السعودية نيوز" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 28.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج برصيد 69، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ويتواجد توتنهام في المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

ويحل آرسنال رابعا على جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر يونايتد الخامس، فيما تواجد تشيلسي في المركز السادس برصيد 53 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة.