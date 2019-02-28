شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم بالدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
يستعرض "السعودية نيوز" مواعيد مباريات اليوم بالدوري السعودي والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم بالدوري السعودي والقنوات الناقلة
(التعاون - الاتفاق) الساعة 3
KSA Sports 1 HD
(أحد - الفتح) الساعة 6:05
KSA Sports 2 HD
(الشباب - النصر) الساعة 7:30
KSA Sports 1 HD
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