شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم بالدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الخليج 365- تقام اليوم الخميس 28 - 2 - 2019، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، أبرز المباريات ستكون بين الشباب والنصر. يستعرض "السعودية نيوز" مواعيد مباريات اليوم بالدوري السعودي والقنوات الناقلة. مواعيد مباريات اليوم بالدوري السعودي والقنوات الناقلة (التعاون - الاتفاق) الساعة 3 KSA Sports 1 HD Advertisements (أحد - الفتح) الساعة 6:05 KSA Sports 2 HD (الشباب - النصر) الساعة 7:30 KSA Sports 1 HD

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