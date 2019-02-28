شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الأربعاء في مختلف البطولات العالمية والان مع التفاصيل

الخليج 365- أقيمت مساء الأربعاء العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والدوريات العالمية، أبرز المواجهات كانت بين برشلونة وريال مدريد والتي انتهت بتأهل البارسا لنهائي كأس الملك بعد الفوز على الفريق الملكي 3 - 0.

كما شهدت الجولة 28 من الدوري الإنجليزي 6 مباريات مثيرة، أهمها بين ليفربول وواتفورد والتي انتهت بانتصار الريدز 5 - 0.

ويستعرض "السعودية نيوز" نتائج مباريات الأربعاء التي جاءت كالتالي.

كأس ملك أسبانيا

( برشلونة 3 - 0 ريال مدريد)

الدوري الإنجليزي

(ليفربول 5 - 0 واتفورد)

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(آرسنال 5 - 1 بورنموث)

(تشيلسي 2 - 0 توتنهام)

(مانشستر يونايتد 3 - 1 كريستال بالاس)

(مانشستر سيتي 1 - 0 وست هام يونايتد)

(ساوثهامبتون 2 - 0 فولهام)

كأس إيطاليا

(فيورنتينا 3 - 3 أتالانتا)