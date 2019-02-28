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نتائج مباريات الأربعاء في مختلف البطولات العالمية

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الخليج 365- أقيمت مساء الأربعاء العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والدوريات العالمية، أبرز المواجهات كانت بين وريال مدريد والتي انتهت بتأهل البارسا لنهائي كأس الملك بعد الفوز على الفريق الملكي 3 - 0.

كما شهدت الجولة 28 من 6 مباريات مثيرة، أهمها بين وواتفورد والتي انتهت بانتصار الريدز 5 - 0.

ويستعرض " نيوز" نتائج مباريات الأربعاء التي جاءت كالتالي.

كأس ملك أسبانيا

( برشلونة 3 - 0 )

الدوري الإنجليزي

(ليفربول 5 - 0 واتفورد)

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(آرسنال 5 - 1 بورنموث)

( 2 - 0 توتنهام)

(مانشستر يونايتد  3 - 1 كريستال بالاس)

(مانشستر سيتي 1 - 0 وست هام يونايتد)

(ساوثهامبتون 2 - 0 فولهام)

كأس إيطاليا

(فيورنتينا 3 - 3 أتالانتا)

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