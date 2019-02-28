انت الان تتابع ماذا ينتظرك من مباريات اليوم الخميس؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٨ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص

يشهد اليوم الخميس، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف ملاعب العالم، ففي الدوري المصري، تلعب مباراة واحدة فقط بين الجونة وبتروجت لحساب الجولة 25، ويسعى كلاهما للفوز في المباراة للابتعاد عن شبح الهبوط، كما سنشهد مباراة مهمة تجمع فالنسيا وريال بيتيس في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وكان قد انتهى لقاء الذهاب بين الطرفين بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وعلى الصعيد العربي، ستقام 3 مباريات في الدوري السعودي ضمن إطار الجولة 22، والمواجهة الأهم تلك التي ستجمع الشباب ضد النصر على استاد الأمير فيصل بن فهد.

وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي: - مواعيد مباريات الدوري المصري الجونة × بتروجت – في تمام الساعة الرابعة عصرًا - مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا فالنسيا × ريال بيتيس – في تمام الساعة العاشرة مساء - مواعيد مباريات الدوري السعودي التعاون

وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي:



- مواعيد مباريات الدوري المصري الجونة × بتروجت – في تمام الساعة الرابعة عصرًا- مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا فالنسيا × ريال بيتيس – في تمام الساعة العاشرة مساء- مواعيد مباريات الدوري السعودي التعاون × الاتفاق "حسين السيد" – في تمام الساعة الثالثة عصرًاأحد "أحمد جمعة" × الفتح – في تمام الساعة السادسة وخمس دقائقالشباب × النصر – في تمام الساعة السابعة والنصف مساء- مواعيد مباريات كأس تركيا قاسم باشا "تريزيجيه" × بلدية أكهيسار سبور – في تمام الساعة السابعة مساء- مواعيد مباريات كأس اليونان أولمبياكوس "كوكا" × لاميا – في تمام الساعة السابعة والنصف مساء