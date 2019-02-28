انت الان تتابع بتروجت يسعى للثأر من الجونة في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ ص

يحتضن استاد الجونة، اليوم الخميس، في تمام الساعة الرابعة مساءً، لقاء نادي الجونة أمام نظيره بتروجت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018-2019)، والتي سيقودها تحكيميا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم طارق مجدي، علمًا بأن لقاء الدور الأول، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثامنة على استاد السويس الجديد، شهد فوز الجونة بهدفين لهدف، أحرز هدفي الجونة إسلام رشدي وأحمد عيد عبد الملك، فيما سجل هدف الفريق البترولي شيمليس بيكيلى الذي انتقل مؤخرًا لمصر للمقاصة.

ويحتل نادي الجونة بقيادة مديره الفني حمادة صدقي، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 26 نقطة جمعها من 23 مباراة فاز في 6 وتعادل في 8 وخسر في 9، وسجل الفريق 27 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 36 هدفًا، بفارق الأهداف عن حرس الحدود صاحب المركز العاشر، وبفارق نقطة عن طلائع الجيش صاحب المركز التاسع، وبفارق