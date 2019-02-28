انت الان تتابع كأس الملك.. بيتيس في مهمة كسر العقدة أمام فالنسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص

تكتمل ملامح المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا، اليوم الخميس، حيث يحتضن ملعب ميستايا، في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي فالنسيا أمام ريال بيتيس، بقيادة الحكم خوسي لويس جونزاليس، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، من أجل تحديد المقعد الثاني للمباراة النهائية، التي سيحتضنها ملعب بينيتو فيامارين، معقل ريال بيتيس، يوم 25 مايو المقبل، وذلك بعد أن حجز برشلونة المقعد الأول، مساء أمس، بعد تغلبه على ريال مدريد بثلاثية نظيفة، مستفيدًا من التعادل ذهابًا (1-1).

ويدخل الفريقان مواجهة الإياب بأهداف مشابهة، وهي العودة للظهور في النهائي، بعد غياب دام لأكثر من عقد من الزمان، واستطاع رجال المدرب مارسيلينو جارسيا تورال، أن يحافظوا على آمالهم في قطع بطاقة التأهل للنهائي، بعد أن قلبوا تأخرهم بهدفين نظيفين لتعادل ثمين، حيث سيدخلون مباراة الإياب أمام جماهيرهم، متسلحين