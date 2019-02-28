أحداث الأربعاء الرياضي.. تعيين وعقاب وصعق ومطاردة

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عين نادي النجوم مؤمن سليمان مديرًا فنيا للفريق.. وحدد الكاف موعد مباراة مصر والنيجر.. وعاقب أتروميتوس اليوناني عمرو وردة.. بينما صعق برشلونة ريال مدريد بكأس الملك

كان يوم أمس الأربعاء، مليئا بالأحداث المثيرة التي هزت الساحة الرياضية، بعضها منتظر وآخر متوقع، ومنها ما جاء بشكل مفاجئ، من بينها تعيين مؤمن سليمان مديرًا فنيا للنجوم، وتحديد الكاف موعد مباراة مصر والنيجر، ومعاقبة أتروميتوس اليوناني لعمرو وردة، وفوز النجم الساحلي على المريخ في كأس زايد، وصعق برشلونة لريال مدريد، كما قاد لوكاكو مانشستر يونايتد للفوز على كريستال بالاس، بينما اكتسح ليفربول واتفورد بخماسية وعزز صدارته للبريميرليج، وعاد تشيلسي لطريق الانتصارات، وتخطى مانشستر سيتي وست هام وواصل مطاردة ليفربول، وفيما لي نستعرض أبرز تلك الأحداث.

رسميا.. مؤمن سليمان مديرًا فنيا للنجوم تعاقد مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة مع مؤمن سليمان لتولي القيادة الفنية للفريق، خلفًا لأحمد سامي الذي رحل، عقب الخسارة من نادي وادي دجلة بنتيجة هدفين لهدف، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، بعد قبوله اعتذاره من قبل مجلس الإدارة،

رسميا.. مؤمن سليمان مديرًا فنيا للنجوم

تعاقد مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة مع مؤمن سليمان لتولي القيادة الفنية للفريق، خلفًا لأحمد سامي الذي رحل، عقب الخسارة من نادي وادي دجلة بنتيجة هدفين لهدف، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، بعد قبوله اعتذاره من قبل مجلس الإدارة، بجانب كريم حسن شحاتة مدير الكرة، وتم توجيه الشكر لهما، وسيتم الإعلان عن الجهاز المعاون للمدرب الجديد خلال الساعات المقبلة.

رسميا.. الكاف يحدد موعد مباراة مصر والنيجر

تلقى اتحاد الكرة خطابًا رسميا من الاتحاد الإفريقي (كاف) حدد خلاله موعد مباراة المنتخب الوطني مع النيجر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا، وحدد الخطاب الرابعة والنصف عصرًا يوم الثالث والعشرين من مارس المقبل موعدًا لإقامة المباراة على ملعب استاد الجنرال سيناي كاونتشي بنيامي عاصمة النيجر، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا والتي ستقام في مصر خلال الفترة بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.

أتروميتوس اليوناني يعاقب عمرو وردة

أعلن نادي أتروميتوس اليوناني، معاقبة لاعبه الدولي المصري عمرو وردة، بالتدريب منفردًا، بعد ما بدر منه خلال مباراة أيك أثينا في بطولة الكأس، والتي خسرها فريقه بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سحيروس لويس، ضمن لقاءات إياب ربع نهائي كأس اليونان.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي، قائلًا: "بعد قرار من الإدارة والجهاز الفني، سيعاقب عمرو وردة ويتدرب في أوقات مختلفة عن باقي الفريق".وكان منتخب مصر بقيادة خافيير أجيري قد استدعى عمرو وردة للانضمام لمعسكر الفراعنة في شهر مارس المقبل الذي يشهد مواجهة رسمية ضد النيجر في ختام تصفيات كأس الأمم الإفريقية بجانب لقاء ودي ضد نيجيريا.

كأس زايد.. النجم الساحلي يفوز على المريخ السوداني

في مباراة حماسية ومثيرة، حقق نادي النجم الساحلي التونسي فوزًا ثمينًا، على نظيره فريق المريخ السوداني، بهدف نظيف، في المباراة، التي جمعتهما، على ملعب سوسة الأوليمبي، في افتتاح منافسات ذهاب الدور نصف النهائي، لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق مرتضى بن وناس، وستقام مباراة العودة في السودان، يوم 29 من شهر مارس المقبل، وسيواجه الفائز منهما، الفائز من مواجهة الأهلي السعودي ومواطنه الهلال.

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برشلونة يصعق ريال مدريد ويتأهل لنهائي كأس الملك

اكتسح برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد، بثلاثة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ملعب «سانتياجو برنابيو» في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا (2018-2019)، ليتأهل رسميا إلى نهائي البطولة في انتظار الفائز من مواجهة فالنسيا وريال بيتيس.

لوكاكو يقود مانشستر يونايتد للفوز على كريستال بالاس

فاز مانشستر يونايتد على نظيره كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد سيلهرست بارك ضمن منافسات الجولة الـ28 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 55 نقطة يحتل بهم المركز الخامس في جدول المسابقة، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر.

أحرز البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 33 وعزز لوكاكو تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 52، قبل أن يقلص جويل ورد النتيجة بعد أن أحرز هدف كريستال بالاس في الدقيقة 66، وفي الدقيقة 83 تمكن أشلي يونج من تسجيل الهدف الثالث لليونايتد ليحسم المباراة لصالح فريقه بنتيجة 3-1.

ليفربول يكتسح واتفورد بخماسية ويعزز صدارته للبريميرليج

فاز ليفربول على نظيره فريق واتفورد بخمسة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب الأنفيلد، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من عمر الدورى الإنجليزى الممتاز، وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده لـ 69 نقطة، جمعها من 28 مباراة فاز فى 21 وتعادل في 6 وخسر مباراة واحدة متربعا على عرش جدول البريميرليج، بينما يظل واتفورد فى المركز السابع برصيد 40 نقطة جمعها من 28 مباراة فاز في 11 وتعادل في 7 وخسر في 10 مباريات.

تشيلسي يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة توتنهام

حقق تشيلسي فوزًا ثمينًا على نظيره توتنهام هوتسبير، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب استاد ستامفورد بريدج، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، أحرز بيدرو رودريجيز هدف التقدم للبلوز، وأضاف كيران تريبير بالخطأ في مرماه، ليشتعل الصراع على المراكز المتقدمة، بعدما رفع البلوز رصيده إلى 53 نقطة وارتقى إلى المركز السادس، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 60 نقطة في المركز الثالث.

مانشستر سيتي يتخطى وست هام ويواصل مطاردة ليفربول

حقق مانشستر سيتي فوزًا مهمًّا على ضيفه وست هام يونايتد، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ملعب «الاتحاد» ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 68 نقطة، ليواصل مطاردته للمتصدر ليفربول المتصدر بفارق نقطة واحدة فقط، بينما تجمد رصيد وست هام عند النقطة 36 نقطة احتل بها المركز العاشر بجدول ترتيب البريميرليج.

أرسنال يكتسح بورنموث بخماسية

حقق آرسنال فوزًا كبيرًا على نظيره بورنموث بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليترفع رصيد المدفعجية للنقطة 56 في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة، بينما تجمد رصيد فريق بورنموث عند النقطة 34 في المركز الثاني عشر.

ساوثهامبتون يعبر فولهام

حقق ساوثهامتون فوزًا كبيرًا على نظيره فولهام بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وارتفع رصيد ساوثهامتون للنقطة 27 في المركز السابع عشر بجدول ترتيب البريميرليج، بينما تجمد رصيد فريق فولهام عند النقطة 17 في المركز التاسع عشر.