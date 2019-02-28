انت الان تتابع الصراع يشتعل على لقب هداف البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد جمال ٢٨ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ ص

اشتعل الصراع على لقب هداف الدورى الانجليزى الممتاز "البريميرليج" بعد انتهاء منافسات الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة، بعد أن تربع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتى على قائمة هدافي البطولة برصيد 18 هدف، يليه محمد صلاح فى المركز الثانى بـ17 هدفا، بينما يأتى فى المركز الثالث الجابونى أوباميانج مهاجم فريق أرسنال برصيد 16 هدفا ، ويليه فى المركز الرابع هارى كين مهاجم توتنهام برصيد 15 هدفًا، ويأتي السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول في المركز الخامس برصيد 14 هدفا.

و سجل اجويرو هدفه الـ18 فى مباراة السيتى مع وست هام من ضربة جزاء فى الدقيقة 59 من عمر المباراة. وسجل اوبامينج هدفه الـ16 فى نفس الجولة خلال مباراة المدفعجية ضد بورنموث فى الدقيقة 59 ، بينما سجل ساديو مانى هدفين فى مباراة الريدز ضد واتفورد ليصل لهدفه الرابع عشر هذا الموسم . بينما تجمد رصيد كلا من صلاح

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