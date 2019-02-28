الشباب والنصر بث مباشر يلا شوت |مشاهدة مباريات اليوم دوري بلس| KSA Sports السعودية الرياضية الدوري...

نتابع معكم الشباب والنصر بث مباشر، مباراة اليوم في لقاء الإياب بين كلًا من نادي الشباب صاحب الأرض في مباراة العودة اليوم، ونادي النصر المتحمس للوصول للمركز الأول بالدوري وفقًا للنتائج الأخيرة ومركزه بالدوري، وذلك على ملعب إستاد الأمير فيصل بن فهد الملز، وسط أجواء جماهيرية كبيرة، نظرًا لأن نادي النصر يحتل شعبية طاغية بالسعودية، وله العديد من الإنجازات المحلية والدولية.

الشباب والنصر بث مباشر

المباراة تقام في تمام الساعة 8:30 مساءًا بالتوقيت السعودي، ونتابع معكم مباراة العودة، وقد انتهى لقاء الذهاب بفوز النصر بهدف نظيف سجله النيجيري أحمد موسى في نوفمبر 2018 الماضي، ويسعى نادي النصر للفوز مرة أخرى من أجل الإقتراب بقوة من نادي الهلال متصدر الترتيب حتى الآن برصيد 52 نقطة، ونتابع معكم مباريات اليوم بشكل عام.

بطاقة المباراة

مباراة الشباب والنصر

مباراة الإياب في الدوري السعودي

الجولة 22 من الدوري

نتيجة مباراة الذهاب 1-0 لصالح النصر

القنوات الناقلة السعودية الرياضية

توقيت المباراة الساعة 8:30 مساءًا بتوقيت السعودية

تعليق عبد الله الحربي وجعفر الصليح

رابط بديل النصر والشباب البث المباشر

البث المباشر للمباراة

نقوم بنقل البث المباشر للمباراة لايف بدون تقطيع، وذلك قبل اللقاء بقليل، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر التحديثات الإخبارية الهامة، ونتابع معكم التحديثات العاجلة، الخاصة بتحديث القناة في حالة قطع البث.

ترتيب الفرق بالدوري

يحتل نادي النصر السعودي المركز الثاني برصيد 46 نقطة، ويأمل في الفوز من أجل الاقتراب من حامل اللقب المتصدر، حيث يتبقى ثلاث نقاط فقط في حال الفوز اليوم، وبذلك يزداد الضغط على نادي الهلال قبل الجولات المتبقية على نهاية الدوري، وقد لعب نادي النصر 21 مباراة، وفاز في 14 مباراة، وخسر في ثلاث مباريات وتعادل في أربع مباريات.

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بينما نادي الشباب السعودي يحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها، وفاز في 11 مباراة وتعادل في 7 وخسر في ثلاث مواجهات، ويأمل في تفادي سيناريو مباراة الذهاب، والفوز في المباراة اليوم، من أجل الإقتراب بشدة من نادي النصر، حيث يعد الفارق بينه وبين النصر 6 نقاط حتى الآن، وفي حالة الفوز سيتقلص الفارق لثلاث نقاط فقط.

فارق الأهداف

فارق الأهداف يصب في صالح نادي النصر، الذي يمتلك 22 هدف، بعد أن تلقت شباكه 19 هدف، وسجل 41 هدف في شباك المنافسين منذ بداية الدوري السعودي الممتاز، وفي حالة التعادل مع نادي الشباب في النقاط، سوف تكون الأفضلية لصالح نادي النصر بسبب فاريق الأهداف.

بينما نادي الشباب يمتلك 15 هدف كفارق بالأهداف، بعد أن تلقت شباكه 13 هدف، وسجل 28 هدف في شباك المنافسين، ولكن يسعى للوصول للنقاط فقط، وذلك في حالة رغبته في إستمرار المنافسة على اللقب المحلي للدوري السعودي الممتاز.

آمال الفرق

تأمل الفرق في مباراة اليوم لإقتناص الثلاث نقاط، من أجل الوصول لمراكز متقدمة في الدوري السعودي، حتى يتم المشاركة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ومنها إلى كأس العالم للأندية، واللعب أمام كبار أوروبا، ونتابع معكم التفاصيل الإخبارية الهامة.

كل ما عليكم فعله، هو وضع المقال في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ومتابعة المباراة بدون تقطيع لايف، ونحن معكم بنقل الرابط الخاص بالبث المباشر قبل بدء اللقاء بقليل، ونسعى لأن نصل بالصورة بشكل واضح من أجل سهولة المتابعة، تابع المقال وشاركه الآن مع الأصدقاء من أجل تبادل المعلومات حول مباراة اليوم، ونحن معكم بكل جديد عبر نقل التحديثات الخاصة بمشاهدة مباراة الشباب والنصر اليوم في الدوري السعودي لكرة القدم.