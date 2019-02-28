تعرف على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ ٢٨

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أمطر فريق ليفربول، وعزز موقعه في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفوزه الكبير على ضيفه واتفورد 5-صفر الأربعاء على ملعب ”أنفيلد رود“ في ليفربول في ختام المرحلة الثامنة والعشرين من البطولة.

ونجح السنغالي ساديو ماني الذي سجل ثنائية في الشوط الأول من تمريرتين عرضيتين للمدافع أرنولد رافعا رصيده إلى 14 هدفا في المركز الرابع بقائمة الهدافين.

ويبتعد ماني بفارق 4 أهداف خلف الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي) المتصدر، و3 أهداف خلف المصري محمد صلاح زميله في ليفربول، وهدفين خلف الغابوني بيار...