ماذا قال كلوب عن أداء صلاح أمام واتفورد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إن لاعبه محمد صلاح كان مستواه استثنائيًا أمام واتفورد رغم فشله في التسجيل خلال لقاء الأمس.

ليفربول استطاع أن يكتسح منافسه واتفورد بخمسة أهداف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي.

كلوب أضاف في تصريحات نقلتها إذاعة "بي بي سي" البريطانية :"رغم فشل صلاح في التسجيل إلا أنه كان متوهجًا واستثنائيًا".

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ويمتلك صلاح بعد مرور 28 جولة 17 هدفًا في الدوري الإنجليزي ليكون على بعد هدف وحيد من الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي وهداف المسابقة بـ18 هدفًا.

وأكمل :"اللاعبون قدموا مباراة رائعة في مختلف الخطوط، حتى أليسون كان رائعًا، نريد أن نلعب هكذا".

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة ليكون الريدز على قمة المسابقة بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي -حامل اللقب في الموسم الماضي -.

جدير بالذكر أن ليفربول سيخوض ديربي ميرسيسايد يوم الأحد المقبل عندما يحل ضيفًا على غريمه إيفرتون في قمة الجولة 29.