سواريز: نستحق التأهل.. وفاران هو صاحب الهدف الثاني

أبرز مهاجم برشلونة، الأوروغوياني لويس سواريز، عقب تأهل فريقه لنهائي كأس ملك إسبانيا للمرة 6 على التوالي، قدرة فريقه على استغلال الفرص التي لاحت لهم أمام ريال مدريد، ومكنتهم من الفوز على الغريم التقليدي (3-0) في عقر داره، بإياب نصف نهائي البطولة.

صرح سواريز الذي سجل الهدفين الأول والثالث، وشارك في الهدف الثاني الذي سجله رافائيل فاران بالخطأ في مرماه، في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب سانتياغو برنابيو: “المباراة سارت في اتجاهنا، وهذا ما كنا نبحث عنه، دخلنا الشوط الثاني بعقلية أننا قادرون على التسجيل وهذا ما تحقق، قدمنا مباراة كبيرة، ونستحق التأهل للنهائي”.

وأقر الـ”بيستوليرو” بأنه لم يسجل الهدف الثاني، بل الفرنسي رافائيل فاران بالخطأ في مرماه، مذكراً بأن “البلاوغرانا” فريق جماعي، ويمتلك أفضل لاعبين في العالم.

وأضاف: “الجميع يحاول إخراج أفضل ما لديه في مواجهات بهذا الحجم، وإذا كان ليو ميسي في يومه فأهلاً بهذا الأمر”.

وأتم سواريز تصريحاته بالتأكيد على أنهم يولون أهمية كبيرة لمسابقة الكأس، وهذا ما تشير إليه نتائج الفريق خلال الأعوام الأخيرة، على الرغم من اعتقاد الكثيرين بأن الفريق لا يهتم بهذه البطولة.