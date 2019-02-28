ألبا: قلبنا الطاولة على رأس ريال مدريد

أكد الظهير الأيسر لبرشلونة، جوردي ألبا، أن فوز فريقه (3-0) في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، كان بمثابة قلب الطاولة على رأس الغريم اللدود ريال مدريد.
أوضح ألبا: “هذه بطولة مختلفة، كنا ندرك أن الفوز اليوم يعني التواجد في النهائي، كان الانتصار مهماً بالنسبة لنا وبالنسبة للريال، بالطبع، لكننا كنا الأفضل وقلبنا الطاولة على رؤوسهم”.
وأضاف: “من الصعب دوماً الفوز هنا، رغم أن ذلك يبدو سهلاً لأننا فزنا بثلاثة أهداف، كان بوسعهم التسجيل في الشوط الأول، لكننا كنا أكثر فاعلية، بعد الهدف الأول انفتح اللعب وظهرت المساحات وتمكننا من إحراز مزيد من الأهداف”.
وبدا ألبا سعيداً للغاية بالفوز في ملعب “الميرينغي”، حيث أبرز الانتصار هنا يبعث دائماً على السعادة الغامرة، كان الفريقان ينتظران الخطأ الأول من المنافس”.
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