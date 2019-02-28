فالفيردي يحتفل بمئويته بالتأهل لنهائي الكأس

احتفل المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، بمباراته المئوية مع الفريق الكاتالوني بأفضل طريقة ممكنة، بعد أن قاد الفريق للتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا بالفوز الكبير الذي تحقق على غريمه التقليدي ريال مدريد (3-0) على ملعب سانتياغو برنابيو.

كان فالفيردي الذي جدد عقده مع الفريق لموسم آخر منذ أيام، قد بدأ قيادة “البلاوغرانا” بأسوأ طريقة عندما خسر قبل عامين لقب كأس السوبر الإسباني على يد الفريق “الملكي”” بإجمالي المواجهتين (5-1).

إلا أن هذه البداية العثرة لم تكن إلا نقطة انطلاق بالنسبة للمدرب الباسكي مع الكتيبة الكاتالونية، حيث تمكن بعد ذلك من الهيمنة على المشهد المحلي بالتتويج بالثلاثية (الليغا وكأس الملك والسوبر) في الموسم الماضي.

وخلال 100 مباراة له على مقعد المدير الفني لبرشلونة، حقق الفريق 68 انتصاراً، و23 تعادلاً مقابل 9 هزائم فقط، وسجل لاعبوه 241 هدفاً، منها 78 للأرجنتيني ليونيل ميسي، و50 للأوروغوياني لويس سواريز.