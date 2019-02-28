كاسيميرو: لا تظلموا فينيسيوس.. ومشكلتنا تسجيل الأهداف

عبر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، كاسيميرو، عن أسفه الشديد لعدم تسجيل هدف في إياب الدور نصف النهائي بكأس ملك إسبانيا أمام برشلونة، رغم أن الفريق لعب بشكل جيد، في الوقت نفسه أثنى على فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما.

وقال كاسيميرو: “إذا تحدثنا فقط عن فينيسيوس، فإنه لاعب جريء ولا يخشى شيئاً، سنكون غير منصفين إذا تحدثنا عن أدائه في هذه المباراة فقط، الشوط الأول كان رائعاً للغاية، كان أحد أفضل أشواطه هذا العام، يجب أن يفكر في الأشياء العظيمة، كان حزيناً مثل الجميع، فعلنا أشياء كثيرة بشكل جيد”.

وكان كاسيميرو أشار قبل أسابيع قليلة أن عدم وجود هدف ليس مشكلة.

وقال: “نفتقد الأهداف الآن، قبل أسبوع كنا نتحدث عن وجود أفضل مهاجم لدينا، الآن فشلنا في تسجيل الأهداف، ولكننا نقوم بعمل جيد، قبل أي شيء، بنزيما يظل يقدم أفضل مواسمه في ريال مدريد”.

وأضاف: “اليوم لعبنا بشكل جيد، النتيجة لم تكن جيدة، ولكنني أعتقد اننا نحاول أن نقدم أفضل ما عندنا، النتيجة معقدة للغاية ولكننا قمنا بعملنا وحاولنا”.