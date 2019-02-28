هذا ما طلبه كلوب من لاعبيه بعد سحق واتفورد

كال مدرب ليفربول، يورغن كلوب، المديح للاعبيه بعد الفوز الساحق 5-0 على واتفورد، وطالبهم بالحفاظ على هذه الكفاءة، إذ يسعى الفريق للقبه الأول في عصر الدوري الإنجليزي.

قال كلوب بعد حفاظ ليفربول على الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي، بعد التغلب على واتفورد: “كانت مباراة رائعة، وأنا سعيد حقاً من أجل اللاعبين لأنهم يستحقون ذلك”.

وأضاف مع مدح جميع اللاعبين من الحارس أليسون بيكر الذي أنقذ فرصتين في الشوط الثاني، إلى المهاجم محمد صلاح “هذا مثال جيد على كيف يجب أن تكون كرة القدم، ودعونا نفعل ذلك مراراً وتكراراً، لعبنا بسلاسة كبيرة حقاً، كانت المباراة التي أردتها لأننا فزنا 5-0، ولعب الجميع بشكل جيد”.

وأشار المدرب الألماني إلى أنه كان سعيداً برد فعل لاعبين بعد التعادل دون أهداف ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، ثم مع مانشستر يونايتد في الدوري.

Advertisements

وقال: “الأمر يتعلق دائماً برد الفعل.. نريد اللعب بهذه الطريقة كل يوم.. هذا يبدو ممكناً في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى بشكل أقل”.

وعلى الجانب الآخر عانى السيتي ليحصل على ثلاث نقاط بانتصاره 1-0 على وست هام يونايتد، لكن كلوب أوضح أنه لا يفكر فيما يحدث بإستاد الاتحاد.

وقال: “لا أدخل إلى غرفة تبديل الملابس ويأتي شخص لإبلاغي بالنتيجة وأتعرض لنوبة قلبية، هذا أمر طبيعي، لو كنت في صدارة الدوري فمن المحتمل أن يفوز كل المنافسين هكذا تسير الأمور، لا أفكر في ذلك حقاً”.