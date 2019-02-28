فالفيردي: سعداء بالتأهل.. ولكن هناك جوانب يجب تحسينها

أبدى المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، سعادته الكبيرة بالانتصار الكبير الذي حققه الفريق على الغريم التقليدي ريال مدريد (3-0)، في إياب نصف نهائي كأس الملك، مؤكداً أن الفريق لعب بفاعلية كبيرة في الشوط الثاني الذي شهد تسجيل الأهداف الثلاثة.

أوضح المدرب الباسكي أثناء المؤتمر الصحافي بعد اللقاء الذي احتضنه ملعب سانتياغو برنابيو: “في الحقيقة أن الفريق تمتع بنسبة عالية من الفاعلية والدقة، الفريق لم يكن جيداً في الشوط الأول، والمنافس عاقبنا من خلال الهجمات المرتدة بسبب فقدان الكرة منا، كما أن نسقنا لم يكن على المستوى المطلوب”.

وأضاف: “ولهذا لم نصل لمناطق الخطورة لمرات عديدة، فقط مرتين، بينما كانت الفرص الواضحة من نصيب المنافس”.

وأردف: “دخلنا النصف الثاني بحسم أكبر”.

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كما أقر فالفيردي بأن محاولة لاعبيه للسيطرة على الكرة بشكل أكبر جعل نسق الفريق بطيئاً بشكل كبير، في الوقت الذي شدد على أنه على الرغم من التأهل للنهائي، إلا أن هناك جوانب كثيرة يجب تسحينها في الأداء.

وقال في هذا الصدد: “يمكن أن نكون سعداء بالتأهل بالتأهل، نحن في النهائي مرة أخرى، وهذا كان الأهم”.

وأضاف تصريحاته بالإشادة بالمباراة التي قدمها المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، الذي سجل الهدفين الأول والثالث، وأيضاً الأرجنتيني ليونيل ميسي، على الرغم من عدم ظهوره بشكل لافت كما جرت العادة.