سولاري: نشعر بالألم.. ولكننا خرجنا مرفوعي الرأس

اعتبر المدير الفني لريال مدريد، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، أن فريقه خرج “مرفوع الرأس” من الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا، بعد الخسارة أمام الغريم التقليدي برشلونة (0-3) في الإياب، مؤكداً أن لاعبيه افتقدوا للحسم أمام المرمى، بينما استغل لاعبو البرسا الفرص التي لاحت له.

وقال سولاري أثناء المؤتمر الصحافي بعد المباراة التي احتضنها ملعب سانتياغو برنابيو: “الجميع يشعر بالحزن، كنا نريد التأهل للنهائي، ولكننا سقطنا بشرف، بذلنا كل ما بوسعنا”.

ويرى سولاري أن “الميرينغي” قدم مباراة جادة ومبتكرة، وصنع فرصاً كثيرة، ولهذا فهم يشعرون بالألم لعدم قدرتهم على التأهل للنهائي.

وأوضح: “هذه هي كرة القدم، لاسيما في هذا الجانب، علينا أن نكون أكثر حسماً أمام المرمى، يجب تسجيل الفرص التي تلوح لنا، بالطبع يجب صناعتها، ولعب كرة قدم جيدة، ولكن أيضاً علينا أن نكون حاسمين، وبالأخص في اللحظات الحاسمة التي بإمكانها تغيير مسار المباريات”.

Advertisements

وشدد المدرب الأرجنتيني على أن الفريق كان بإمكانه التسجيل حتى بعد استقبال شباكه للهدف الأول، ومن ثم العودة للقاء، إلا أنه عاد وأصر على أن لاعبي برشلونة كانوا أكثر حسماً.

وتابع: “برشلونة سجل من أول تسديدة على المرمى، ثم جاء الهدف الثاني بالخطأ في مرمانا، ثم الثالث، بينما نحن لم نسجل من الفرص الكثيرة التي صنعناها، كرة القدم أكثر من ذلك، ولكن في بعض الأحيان تقتصر فقط على تسجيل الأهداف”.

وبسؤاله عما إذا كان مسؤولاً عن الخسارة، أشار سولاري إلى أن الجميع مسئول عن الانتصارات والهزائم، كرة القدم رياضة جماعية.