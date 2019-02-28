حفز مسئولو نادى مصر المقاصة لاعبى الفريق بالمكافآت لعبور عقبة الإنتاج الحربى، يوم الأحد المقبل، فى الجولة السادسة والعشرين للدورى الممتاز، خصوصًا أن هذا اللقاء سيكون مهمًا فى سباق المركز الرابع بجدول الترتيب، الذى يتنافس عليه المقاصة والإنتاج والمقاولون والمصرى.
وطالب اللواء محمد عبدالسلام، رئيس نادى مصر المقاصة، لاعبى الفريق بتحقيق الفوز على الإنتاج الحربى،وحسم الانتصار لتعزيز الوجود فى المربع الذهبى، خصوصًا أن الفريق لديه طموح الوجود فى الأربعة الأوائل بالدورى، واستكمال المشوار بالكأس، للعودة للمشاركة ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.
وعقد الجهاز الفنى، بقيادة طلعت يوسف، جلسات مع الغانى جون أنطوى، مهاجم الفريق، لتجهيزه وتأهيله لقيادة الخط الأمامى،
ويخوض الفريق تدريباته بقوة استعدادًا لمواجهة الإنتاج بعد تأجيل لقاء الزمالك، الذى كان مقررًا، أمس الأربعاء، ببطولة الكأس.. وعقد طلعت يوسف جلسة مع لاعبيه وطالبهم بضرورة التركيز الشديد فى مباراة الإنتاج، كما شاهد لقاء الإنتاج ضد الأهلى وأيضًا الجونة.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاصة يحفز لاعبيه بالمكافآت لتخطي الإنتاج.. وجلسة خاصة لتجهيز «أنطوي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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