أبدى سنتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، حزنه الشديد بعد خسارة فريقه على أرضه ووسط جماهيره بثلاثية أمام برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
قال سولاري: "لقد خلقنا الكثير من الفرص طوال المباراة، كان علينا أن نسجل لكي نتأهل إلى المباراة النهائية لكننا فشلنا في ذلك، حتىعندما كانت النتيجة 0-2 كنا متفوقين للغاية النتيجة لا تعكس ما حدث".
وأضاف: "في كرة القدم عليك أن تكون متفوقًا وتنجح في خلق الفرص، لكن عليك أيضًا أن تكون حاسمًا، وأن تنجح في التسجيل".
وأكمل: "نشعر بالحزن بكل تأكيد،
وأشاد سولاري بنجميه فينسيوس وريجولين قائلًا: "فينيوس وريجولين قدموا أداءً جيدًا، ريجولين لعب مباراة مثيرة للاهتمام، وكذلك فينسيوس أظهر خطورة كبيرة لكن عليه أن يكون أكثر حسمًا أمام المرمى".
وأتم: "نحن محبطون للخسارة وعدم التأهل للنهائي، لكن في كرة القدم عليك أن تنهض سريعًا، لقد خسرنا بشرف في هذه المباراة".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب ريال مدريد: خسرنا بشرف أمام برشلونة.. وعلينا أن ننهض سريعًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.