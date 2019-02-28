مدرب ريال مدريد: خسرنا بشرف أمام برشلونة.. وعلينا أن ننهض سريعًا

أبدى سنتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، حزنه الشديد بعد خسارة فريقه على أرضه ووسط جماهيره بثلاثية أمام برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

قال سولاري: "لقد خلقنا الكثير من الفرص طوال المباراة، كان علينا أن نسجل لكي نتأهل إلى المباراة النهائية لكننا فشلنا في ذلك، حتى

عندما كانت النتيجة 0-2 كنا متفوقين للغاية النتيجة لا تعكس ما حدث".

وأضاف: "في كرة القدم عليك أن تكون متفوقًا وتنجح في خلق الفرص، لكن عليك أيضًا أن تكون حاسمًا، وأن تنجح في التسجيل".

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وأكمل: "نشعر بالحزن بكل تأكيد،

كنا نريد الفوز لكي نتأهل إلى المباراة النهائية، لكننا لم نكن حاسمين بما يكفي".

وأشاد سولاري بنجميه فينسيوس وريجولين قائلًا: "فينيوس وريجولين قدموا أداءً جيدًا، ريجولين لعب مباراة مثيرة للاهتمام، وكذلك فينسيوس أظهر خطورة كبيرة لكن عليه أن يكون أكثر حسمًا أمام المرمى".

وأتم: "نحن محبطون للخسارة وعدم التأهل للنهائي، لكن في كرة القدم عليك أن تنهض سريعًا، لقد خسرنا بشرف في هذه المباراة".