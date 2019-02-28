أعرب أرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على مضيفه ريال مدريد بثلاثية، في مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا .
قال فالفيردي عقب نهاية اللقاء:"صحيح أننا انتصرنا على ريال مدريد في مباراة اليوم، لكن هذا لا يعني أننا فزنا بالبطولة، مازال علينا أن نفوز بالكأس".
وأضاف: "الفوز في مباراة اليوم، لا يعني أننا حسمنا مباراة الكلاسيكو المقبلة في الدوري، هي مباراة منفصلة في بطولة مختلفة".
وأشاد فالفيردي بنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي قائلًا: "ميسي لاعب عظيم بكل تأكيد، كذلك لدينا لويس سواريز، الذي احتجنا إليه اليوم ونجح في تسجيل أهداف رائعة في المباراة".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب برشلونة: انتصرنا على ريال مدريد.. لكننا لم نفز بلقب الكأس حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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