رياضة | الأهلي يتلقى صدمة قوية في مدة غياب محمد محمود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتلقى صدمة قوية في مدة غياب محمد محمود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مسؤولو النادي الأهلي، ضربة موجعة في مدة غياب نجم الفريق محمد محمود، الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

وسيغيب محمد محمود، عن الأهلي، حتى يناير المقبل من عام 2020 وهو ما يعنى مرور عام كامل بعد موعد إجرائه جراحة قطع الرباط الصليبي، ليعود إلى التدريبات الجماعية للفريق والمشاركة في المباريات.

وسيسافر اللاعب إلى ألمانيا 3 مرات، ستكون أهمها عندما يتوجه إلى هناك فى مرحلة العلاج الطبيعى والمحدد لها بداية شهر أبريل المقبل.