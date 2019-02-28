رياضة | فالنسيا يواجه بيتيس من أجل حسم المتأهل لنهائي الكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالنسيا يواجه بيتيس من أجل حسم المتأهل لنهائي الكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه ريال بيتيس نظيره فالنسيا، في العاشرة مساء اليوم، الخميس، على ملعب "ميستايا" معقل "الخفافيش"، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.