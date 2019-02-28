رياضة | ميسي يفشل في فك عقدة الكأس أمام ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يفشل في فك عقدة الكأس أمام ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

برغم فوز برشلونة على ريال مدريد بثلاثية وبلوغه لنهائي كأس ملك إسبانيا، إلا أن ليونيل ميسي عجز مجدداً في تحديه الشخصي بهز شباك ريال مدريد في الكأس.

وبقيت شباك ريال مدريد عصية على البرغوث الأرجنتيني في المباريات الثمانية التي جمعت الفريقين في بطولة الكأس.

وكان أمام ميسي فرصة لتسجيل هدفه الأول أمام ريال مدريد في الكأس لكنه فضل ترك ركلة الجزاء التي تم منحها لبرشلونة لزميله لويس سواريز.

هذا وسيلتقي الفريقان مجدداً في كلاسيكو الجولة ال26 من الليجا يوم السبت القادم.