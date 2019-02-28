رياضة | أول تعليق من سواريز بعد إقصاء ريال مدريد من الكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من سواريز بعد إقصاء ريال مدريد من الكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني عن سعادته البالغة بعد قهر ريال مدريد بنتيجة 3-0 وبلوغ نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال سواريز في تصريحاته التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: كنا نعرف بأننا في حال سجلنا هدف، سيخرجون وسيكون هناك الكثير من المساحات لتسجيل المزيد.

وأضاف: أنا سعيد للغاية ، كانت مباراة رائعة ومتكاملة، وكنا نود استغلال الفرص، والهدف الثاني أعتقد سجله فاران وليس أنا.

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وتابع: برشلونة لديه أفضل اللاعبين في العالم، كلنا ندخل 100%، وميسي أيضًا.

وواصل: في آخر 6 سنوات وصلنا للنهائي، وكنا نعرف أن المباراة صعبة أمام ريال مدريد، لأن نتيجة الذهاب لم تكن جيدة لنا.

وأتم: سيكون هناك كلاسيكو آخر يوم السبت المقبل ، ولكن نحن مستعدون ، اليوم في الشوط الأول لم نلعب كما كنا نريد، ولكننا كنا قادرين على تصحيح الأوضاع في الشوط الثاني.