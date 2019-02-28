رياضة | سواريز أكثر لاعبي برشلونة تسجيلا للأهداف أمام ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سواريز أكثر لاعبي برشلونة تسجيلا للأهداف أمام ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، هدفين في شباك ريال مدريد بالكلاسيكو بالمباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو، بإياب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.

وسجل سواريز، هدفين في الدقيقتين (50، 73)، من زمن المباراة.

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وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات إن سواريز وصل لهدفه رقم 11 أمام ريال مدريد، في 13 مباراة خاضها في الكلاسيكو.

وأصبح سواريز أكثر لاعب في الفريق الكتالوني تسجيلا للأهداف في شباك الملكي، منذ انتقاله إلى برشلونة في 2014.

وانتهى اللقاء بثلاثية نظيفة لصالح برشلونة، جاءت بتوقيع لويس سواريز "ثنائية"، ورافائيل فاران، بالخطأ في مرمى فريقه.