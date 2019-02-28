رياضة | سرقة منزل نجم ريال مدريد أثناء الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سرقة منزل نجم ريال مدريد أثناء الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض منزل الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني للسرقة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.

وحسب ما قاله الصحفي الإسباني الشهير جوسيب بيدريول خلال برنامجه الـEl chiringuito الإسباني، فإن منزل بنزيمة تعرض للسرقة، أثناء مباراة كلاسيكو الكأس ضد برشلونة.

وقد شارك بنزيمة بشكل أساسي في خسارة ريال مدريد أمام برشلونة بنتيجة 3-0 ، ليودع الفريق الملكي بطولة كأس ملك إسبانيا من الدور نصف النهائي.

وأوضح بيدريول أن منزل اللاعب الفرنسي بنزيمة تعرض للأقتحام والسرقة دون الكشف عن قيمة المسروقات.