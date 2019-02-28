مدرب بيراميدز السابق يقترب من الدوري المكسيكي

أقترب ريكاردو لافولبي مدرب بيراميدز السابق، من العودة مجددًا للدوري المكسيكي عبر بوابة نادي ديبورتيفو تولوكا المكسيكي.

وأكدت التقارير أن لافولبي قد اقترب من العودة إلى التدريب في الدوري المكسيكي مرة أخرى مع فريق ديبورتيفو تولوكا بعدما كان مدربًا لعدة فرق مكسيكية مثل لكويريتارو وكلوب أمريكا وأطلس وأتالانتي، وأبدى المدرب الأرجنتيني موافقته على تولي القيادة الفنية لتولوكا خلال الفترة القادمة للمرة الثانية.

وستكون تلك الولاية الثانية للافولبي مع

Advertisements

لتولوكا بعدما كان مدربًا للفريق في الفترة ما بين عام ٢٠٠١- ٢٠٠٢.

وكان لافولبي قد تولى منصب المدير الفني لبيراميدز في أواخر أغسطس الماضي خلفًا للمقال البرازيلي فالنتيم، وقاد الفريق في سبع مباريات، نجح في تحقيق الفوز في ثلاثة مباريات، وتعادل في مثلها، بينما تلقى هزيمة وحيدة أمام الإسماعيلي، قبل أن فسخ مسئولو نادى بيراميدز

تعاقدهم مع الأرجنتيني لافولبي بالتراضي، بعد تعاقد النادى مع حسام حسن وجهازه المعاون لتولى المسئولية الفنية للفريق.

ويحتل فريق ديبورتيفو تولوكا حاليًا المركز الـ١٥ برصيد ٧ نقاط في جدول ترتيب الدوري المكسيكي بعد مرور ٨ جولات، ولم يستطع الفوز فيهم سوى في مباراتين، أخرها كان في ١٣ يناير الماضي.

ويعتبر نادي تولوكا من أنجح النوادي المكسيكية على مر تاريخ الكرة المكسيكية، تم تأسيسه عام 1912، و منذ تأسيسه استطاع الفريق أن يفوز بـ 10 ألقاب في الدوري ولقبين في كأس المكسيك وكأس السوبر المكسيكي 4 مرات.