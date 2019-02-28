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رياضة | ساديو ماني يحقق رقما مميزا في البريميرليج

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سجل النجم السنغالي ساديو ماني هدفين خلال فوز فريقه على واتفورد (5-0) الأربعاء، بالجولة الـ28 من الممتاز.

وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إنّ ماني شارك في 8 أهداف بـ5 مباريات أمام واتفورد بقميص ليفربول، حيث أحرز 5، وصنع 3 أهداف.

وأوضحت شبكة سكواكا للإحصائيات، أن ماني وصل إلى هدفه رقم 14 في الدوري الإنجليزي حتى الآن، وهو أعلى عدد من الأهداف يبلغه السنغالي في موسم واحد بالبريميرليج.

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