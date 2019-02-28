رياضة | ساديو ماني يحقق رقما مميزا في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساديو ماني يحقق رقما مميزا في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل النجم السنغالي ساديو ماني هدفين خلال فوز فريقه ليفربول على واتفورد (5-0) الأربعاء، بالجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إنّ ماني شارك في 8 أهداف بـ5 مباريات أمام واتفورد بقميص ليفربول، حيث أحرز 5، وصنع 3 أهداف.

وأوضحت شبكة سكواكا للإحصائيات، أن ماني وصل إلى هدفه رقم 14 في الدوري الإنجليزي حتى الآن، وهو أعلى عدد من الأهداف يبلغه السنغالي في موسم واحد بالبريميرليج.