رياضة | قائمة الجونة لمواجهة بتروجت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة الجونة لمواجهة بتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني لنادي الجونة، بقيادة حمادة صدقي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة بتروجت في الرابعة من عصر اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة ٢٤ للدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

محمود الغرباوي

عمر رضوان

هيثم محمد

عمرو سعداوي

احمد علي

لؤي وائل

احمد سعيد اوكا

محمود الجزار

سيرج اكا

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أكرم توفيق

اسلام رشدي

اسلام عبد النعيم

احمد ياسر ريان

احمد حمدي

محمد ناجي جدو

جاتوش بانوم

احمد عيد

احمد حسن مكي

محمد نادي

محمد محسن ليله