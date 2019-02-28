رياضة | رقم مميز لـ فان ديك بعد تألقه أمام واتفورد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رقم مميز لـ فان ديك بعد تألقه أمام واتفورد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد لقاء ليفربول مع واتفورد تألق كبير من جانب المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك الذي سجل هدفين في شباك منافسه، وذلك في المباراة التي انتهت لصالح الأحمر بخماسية نظيفة بالجولة الـ28 من الدوري الانجليزي.

وقال موقع "أوبتا"، أن فيرجيل فان دايك أصبح خامس لاعب هولندي يسجل هدفين بالرأس في مباراة واحدة في الدوري الممتاز، بعد رود فان نيستلروي وجورجينيو وينالدوم وكولينز جون ويرون بوره.

وجاءت خماسية ليفربول في شباك واتفورد عن طريق كلاً من؛ "ماني "هدفين" وفيرجيل فان ديك "هدفين" وديفوك أوريجي "هدف".

وبهذا الفوز؛ رفع نادي ليفربول رصيده للنقطة 69 في المركز الأول بصدارة جدول ترتيب فرق بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بينما يتجمد رصيد واتفورد عند النقطة 40 في المركز الثامن بالبطولة.