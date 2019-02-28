رياضة | مورينيو يلمح إلى تجربته القادمة بعد مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يلمح إلى تجربته القادمة بعد مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى إمكانية عودة البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى تدريب إنتر ميلان الإيطالي وذلك بدايةًمن الموسم المقبل.

تتوقع الصحف الإيطالية أن المدرب لوتشيانو سباليتي، قد يرحل عن تدريب "النيراتزوري" وذلك عقب نهاية الموسم الحالي.

وألمح مورينيو، خلال تصريحاته لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت": "بالتأكيد أريد تدريب فريق كبير مثل إنتر ميلان، لإنه نادٍ عظيم، لكنني لن أتحدث بشأن العودة في الوقت الحالي".

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وتابع: "إنتر ميلان تحسن كثيراً خلال الموسم الجاري، وأرى أنه خلال السنوات المقبلة، سيكون النيراتزوري الأقرب لمنافسة يوفنتوس على البطولات المحلية".

والجدير بالذكر فأن مورينيو سبق وأن قاد الإنتر خلال الفترة من 2008 حتى 2010، وتوج معه بالعديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا مرة واحدة والدوري الإيطالي مرتين.

وقامت إدارة مانشستر يونايتد بإقالة المدرب البرتغالي مورينيو من تدريب الفريق الأول وتعيين سولشاير بدلاً منه.