رياضة | كاسيميرو يعلق على ركلة جزاء برشلونة ويشيد بفينيسيوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاسيميرو يعلق على ركلة جزاء برشلونة ويشيد بفينيسيوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد كاسيميرو نجم ريال مدريد أحقية برشلونة في الحصول على ركلة جزاء كما أشاد بزميله في الفريق جونيور فينيسيوس وذلك عقب الخسارة من برشلونة بثلاثية نظيفة في مباراة العودة في الدور قبل النهائي لكأس إسبانيا.

وقال كاسيميرو في تصريحات صحفية عقب اللقاء : "إذا كنا نتحدث اليوم عن فينيسيوس وحده، سنكون غير عادلين بعض الشيء بسبب المباراة الرائعة التي قام بها".

وأضاف : "أعتقد أننا قمنا بشوط أول جيد جدًا، فينيسيوس يظهر إنه لاعب عظيم، إنه لاعب أول للفريق".

Advertisements

وتابع : "فينيسيوس مثل الجميع، لقد تأذى، اليوم لعبنا بشكل جيد لكن لم نذهب مع النتيجة".

وأردف قائلا : "كريستيانو ؟ لا يمكننا التحدث عن لاعب ليس موجود معنا حاليًا، علينا أن نُقاتل باللاعبين الذين نمتلكهم".

واستطرد قائلًا : "أعتقد أن ضربة الجزاء التي قمت بها واضحة، لم اعترض".

واختتم كاسيميرو تصريحاته قائلاً : "علينا التسجيل من الفرص التي نصنعها".