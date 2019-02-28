انت الان تتابع ليفربول يسحق واتفورد ويحافظ على صدارة البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد جمال ٢٧ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٤٩ م

فاز فريق ليفربول الإنجليزي على نظيره فريق واتفورد الانجليزى بخمسة أهداف نظيفة ، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب الانفيلد ، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الانجليزى (البريميرليج)، وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده لـ 69 نقطة ،جمعها من 28 مباراة فاز فى 21 وتعادل في 6 وخسر مباراة واحدة متربعا على عرش جدول البريميرليج ، بينما يظل واتفورد فى المركز السابع برصيد 40 نقطة جمعها من 28 مباراة فاز في 11 وتعادل في 7 وخسر في 10 مباريات .

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افتتح التسجيل للريدز ساديو مانى فى الدقيقة التاسعة من تمريرة الكسندر-ارنولد ، وتبعه بهدف آخر فى الدقيقة 20 ، ثم جاء الدور على اوريجي بديل فيرمينو الذي غاب عن المباراة للإصابة فى الدقيقة 66 ليسجل الهدف الثالث للريدز ، وانهى فيرجيل فان دايك المباراة بهدفين متتالين فى الدقيقتين 79 و82 من عمر المباراة