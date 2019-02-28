ليفربول يسحق واتفورد ويحافظ على صدارة البريميرليج

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تحرير:محمد جمال ٢٧ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٤٩ م
فاز فريق ليفربول الإنجليزي على نظيره فريق واتفورد الانجليزى بخمسة أهداف نظيفة ، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب الانفيلد ، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الانجليزى (البريميرليج)، وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده لـ 69 نقطة ،جمعها من 28 مباراة فاز فى 21 وتعادل في 6 وخسر مباراة واحدة متربعا على عرش جدول البريميرليج ، بينما يظل واتفورد فى المركز السابع برصيد 40 نقطة جمعها من 28 مباراة فاز في 11 وتعادل في 7 وخسر في 10 مباريات .
افتتح التسجيل للريدز ساديو مانى فى الدقيقة التاسعة من تمريرة الكسندر-ارنولد ، وتبعه بهدف آخر فى الدقيقة 20 ، ثم جاء الدور على اوريجي بديل فيرمينو الذي غاب عن المباراة للإصابة فى الدقيقة 66 ليسجل الهدف الثالث للريدز ، وانهى فيرجيل فان دايك المباراة بهدفين متتالين فى الدقيقتين 79 و82 من عمر المباراة
افتتح التسجيل للريدز ساديو مانى فى الدقيقة التاسعة من تمريرة الكسندر-ارنولد ، وتبعه بهدف آخر فى الدقيقة 20 ، ثم جاء الدور على اوريجي بديل فيرمينو الذي غاب عن المباراة للإصابة فى الدقيقة 66 ليسجل الهدف الثالث للريدز ، وانهى فيرجيل فان دايك المباراة بهدفين متتالين فى الدقيقتين 79 و82 من عمر المباراة .
ووصل ماني لهدفه الرابع عشر بعد تسجيله فى مباراة اليوم ، ليفرق عن متصدر هدافي البريميرليج بأربع أهداف ، بينما يظل الفرعون المصرى رصيده متوقف عند المركز الثانى برصيد 17 هدفًا بعدما رفع اجويرو رصيده إلى 18 هدف بالهدف الذي أحرزه في مرمى وستهام .
وانتهت مباراة الدور الأول بين رفقاء صلاح وواتفورد التي أقيمت ضمن مواجهات الدور الثالث عشر على استاد فيكارج رود ، بفوز الريدز بثلاث أهداف نظيفة احرزها محمد صلاح و الكسندر ارنولد و روبرتو فيرمينو.
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