انت الان تتابع إيهاب جلال يفتح النار على أجيري لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢٨ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ ص
انتقد إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، اختيارات المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أمس الثلاثاء، استعدادًا لمعسكر مارس المقبل. وتسببت اختيارات المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، في طرح علامات استفهام عديدة بعد إعلانه اليوم الثلاثاء، عن قائمة الفراعنة لخوض معسكر الفريق، والمقرر إقامته خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس المقبل، ببرج العرب، وذلك استعدادًا لمباراتي النيجر في الجولة الأخيرة لتصفيات الأمم الإفريقية، ولقاء نيجيريا الودي الدولي، والمحدد لها يوم 26.
وقال جلال، خلال تصريحات تليفزيونية بحلقة الأربعاء، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة ON sport، إن اختيارات أجيري أوضحت أنه يضم لاعبين بشكل عشوائي معلقًا: «واضح أنه بيختار أي لاعب وخلاص عشان يقول أنا أخدت لاعيبة، لو دي الاختيارات كان المفروض يضم نصف لاعيبة المصري،
وقال جلال، خلال تصريحات تليفزيونية بحلقة الأربعاء، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة ON sport، إن اختيارات أجيري أوضحت أنه يضم لاعبين بشكل عشوائي معلقًا: «واضح أنه بيختار أي لاعب وخلاص عشان يقول أنا أخدت لاعيبة، لو دي الاختيارات كان المفروض يضم نصف لاعيبة المصري، أو كنا كملنا الدوري أحسن ولغينا المعسكر».
وتحدث مدرب المصري، عن تحسن نتائج فريقه في المباريات الأخيرة، مؤكدًا أن ذلك جاء نتاج لمجهود اللاعبين ومجلس الإدارة، متمنيًا أن يستمر الفريق في تقديم عروض جيدة وإنهاء الموسم بشكل جيد.
وأوضح، أن استجابة لاعبي المصري السريعة تسهل عليه المهمة مع الفريق، مشيرًا إلى أنه يملك عدد كبير من اللاعبين القادرين على دعم الفريق في الفترة المقبلة وإجراء عملية التدوير بشكل مستمر.
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