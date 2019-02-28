شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع يعزز علاقة الرياضة السعودية قارياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بحث رئيس هيئة الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز الفيصل مع رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان آل خليفة عددا من الملفات والجوانب المتعلقة بكرة القدم الآسيوية ومستقبلها والآليات المناسبة لتعزيز العلاقة بين الرياضة السعودية والاتحاد القاري. بحث رئيس هيئة الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز الفيصل مع رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان آل خليفة عددا من الملفات والجوانب المتعلقة بكرة القدم الآسيوية ومستقبلها والآليات المناسبة لتعزيز العلاقة بين الرياضة السعودية والاتحاد القاري. فيما استعرض الطرفان في الاجتماع الذي أقيم في العاصمة الرياض (الإثنين) سبل التعاون بين الطرفين.



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