«ديربي الرياض».. قوة الليث أمام جموح العالمي

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تنطلق اليوم (الخميس) لقاءات الجولة 22 لدوري المحترفين بثلاثة لقاءات، يبرز منها كلاسيكو الرياض بين الشباب والنصر عند الساعة 8:20م على ملعب الملك فهد الدولي.

فيما يستضيف فريق التعاون في بريدة نظيره الاتفاق على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية عند الساعة الرابعة عصراً، ويحل الفتح ضيفا على فريق أحد في اللقاء الذي سيجمع بينهما على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة عند الساعة 7:05م.

كلاسيكو نار

في أحد لقاءات القمة، يلتقي الجاران الشباب والنصر على ملعب الملك فهد الدولي، حيث يدخل النصر اللقاء محتلاً المركز الثاني برصيد 46 نقطة ويطمح لتحقيق الفوز في لقاء الليلة سعياً لمواصلة مطاردته للمتصدر، لاسيما بعد أن حقق ثلاثة انتصارات متتالية جعلته محافظاً على الفارق ومواصلاً سعيه للحاق بصاحب المقدمة.

أما فريق الشباب فإنه يحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة، ويسعى لتجاوز النصر وحصد ثلاث نقاط ثمينة ليقلص الفارق بينهما إلى ثلاث نقاط فقط، ومن ثم يسعى لخطف الوصافة في قادم الجولات، ورغم عدم ثبات أداء الفريق في الجولات السابقة، حيث تعادل مع الاتحاد والرائد ومن ثم خسر من الفتح إلا أنه عاد وحقق انتصارين متتالين على الوحدة والقادسية بالنتيجة ذاتها بهدف نظيف.

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طموح التعويض

ما بين رغبة التعاون في اقتحام المركز الثالث والمنافسة على الوصافة ورغبة الاتفاق بالقفز لمراكز المقدمة، يلتقي الفريقان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة عند الساعة الرابعة عصراً.

ويدخل فريق التعاون صاحب الأرض والجمهور اللقاء محتلاً المركز الرابع برصيد 36 نقطة جمعها من 10 انتصارات و6 تعادلات و5 خسائر، ويطمح سكري القصيم لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي بعد أن تمكن من الفوز على أحد والباطن في الجولتين الماضيتين والمنافسة على مقعد آسيوي.

فيما يدخل الاتفاق هذا اللقاء محتلاً المركز التاسع برصيد 30 نقطة جمعها من 7 انتصارات ومثلها تعادلات ومثلها خسائر، ويسعى لتذوق طعم الفوز بعد أن فقده في الجولات الأربع الأخيرة بعد أن تعرض لخسارتين وتعادلين.

آمال البقاء

سعياً للتمسك بآخر الآمال، يستضيف فريق أحد صاحب المركز 16 والأخير، نظيره فريق الفتح، في لقاء يأمل فيه صاحب الأرض لتحقيق انتصار يجدد من خلاله آماله بالبقاء في دوري المحترفين والخروج من المأزق الذي يعيشه، ورغم تعرض الفريق لخسارتين ثقيلتين حيث تلقى رباعية من التعاون ومثلها من الوحدة، إلا أن أبناء المدينة المنورة ما زالوا متمسكين بفرصة البقاء من خلال الانتصار في لقاء الليلة وما تبقى من لقاءات.

أما فريق الفتح فإنه يدخل اللقاء محتلاً المركز السابع برصيد 31 نقطة جمعها من 8 انتصارات و7 تعادلات و6 خسائر، ويطمح الفريق لمواصلة انطلاقته نحو مراكز المقدمة بعد أن حقق 3 انتصارات متتالية كانت أمام الشباب والفيحاء والأهلي.