شكرا لقرائتكم خبر عن الجبّال وقوميز.. نجما فبراير والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)حصد الفرنسي بافتيتيمبي قوميز نجومية الشهر في دوري المحترفين، بعد أن سجل نفسه أفضل لاعب لشهر فبراير، في حين توج التونسي فتحي الجبال المدير الفني لفريق الفتح بجائزة أفضل مدرب.
واستطاع الجبال حصد 9 نقاط خلال 4 مواجهات من أصل 12 نقطة، إذ خسر في أول لقاء له في شهر فبراير من الهلال بـ4 أهدف مقابل هدف، قبل أن يظفر بلقاءات الشباب والفيحاء والأهلي (1/0، و1/2، و2/1) على التوالي.
فيما خطف قوميز نجومية الشهر بعد تمكنه من الإسهام في 8 أهداف لفريقه من أصل 13 هدفاً سجلها الهلال في 4 مواجهات، إذ تمكن من هز الشباك 5 مرات، منها هدفان في مرمى الفتح، وهدف أمام كل من الباطن والقادسية والاتحاد، فيما تمكن من صناعة هدف في مواجهة فريقه أمام الباطن، وآخرين أمام القادسية.
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