اجتماع يناقش تعزيز العلاقة مع الآسيوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة التقى رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي أمس في الرياض، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان آل خليفة. وجرى خلال اللقاء مناقشة الجوانب المتعلقة بكرة القدم في القارة الآسيوية ومستقبل الاتحاد والبطولات التي ينظمها في المرحلة المقبلة، والآليات المناسبة لتعزيز العلاقة بين كرة القدم السعودية وبين الاتحاد القاري.



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