تصريحات اليوم.. نجوم الكرة ينعون ضحايا القطار.. وصلاح يتحدث عن البريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا بأبرز التصريحات لنجم الكرة والرياضة، ليوم الأربعاء 27 فبراير.

صلاح: الفوز بالبريميرليج مهم.. وهذا هو المركز المُفضل لي

أكد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، إن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هو الأهم بالنسبة له من تحقيق الأرقام القياسية مع الريدز.. للتفاصيل إضغط هنا

نجوم الكرة ينعون شهداء محطة مصر

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قام العديد من نجوم الرياضة في مصر بتقديم واجب العزاء في حادث محطة مصر الذي وقع صباح اليوم الأربعاء عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.. للتفاصيل إضغط هنا

حوار.. مدرب بترو أتليتكو يتحدث عن.. تأثير جمهور الزمالك وكيف استفاد من فلافيو؟

تحدث بيتو بيانكي المدير الفني لنادي بترو أتليتكو الأنجولي عن مواجهة الزمالك في الكونفيدرالية الإفريقية، وموقف الفريقين في المجموعة وفرص التأهل لربع النهائي.. للتفاصيل إضغط هنا

ميدو يعلق على اختيارات أجيري لقائمة المنتخب

عبّر أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق الوحدة السعودي، عن اعجابه باختيارات المكسيكي خافيير أجيري مدرب منتخب مصر حول قائمة الفراعنة والتي تستعد لخوض مباراتي النيجر ونيجيريا.. للتفاصيل إضغط هنا