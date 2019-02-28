عبد الحفيظ وتوفيق في الإمارات لاختيار زي الأهلي للموسم الجديد

بدأ مسؤولو النادي الأهلي ترتيب رحلة السفر إلى الكونغو لخوض مباراة فيتا كلوب الكونغولي يوم 9 مارس المقبل في الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل مبكر.

وطلب الجهاز الفني عدة شرائط لفريق فيتا كلوب كما أن الفريق الأحمر بدأ الترتيب من خلال سمير عدلي المدير الإداري لحجز رحلة الطيران بعدما استبعد مسؤولو النادي فكرة السفر بطائرة خاصة.

وعقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي جلسة مع المعد البدني أليخاندرو من أجل وضع برنامج بدني لتجهيز اللاعبين ومحاربة الإجهاد خاصة أن الفريق الأحمر سيخوض 3 مباريات في 12 يوماً أمام بتروجيت يوم 4 مارس بالدوري ثم لقاءي فيتا كلوب الكونغولي خارج الديار وشبيبة الساورة الجزائري ببرج العرب يومي 9 و16 من نفس الشهر بدوري أبطال أفريقيا.

ويتابع لاسارتي مباراة الجونة أمام

بتروجيت اليوم الخميس من أجل مذاكرة بعض نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق البترولي قبل لقاء الفريقين يوم الاثنين المقبل ببطولة الدوري.

ورفض الأوروجوياني لاسارتي المغامرة بالحاوي وليد سليمان صانع الألعاب بعد أن قطع شوطاً كبيراً من رحلة العلاج وسيكون جاهزاً قبل لقاءي دوري الأبطال ، واستقر لاسارتي على استبعاد اللاعب من حساباته في المباريات الثلاث ومنح فترة كافية للتأهيل.

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واستعاد فريق الأهلي حارسه الدولي محمد الشناوي قبل لقاء بتروجت وشارك الشناوي بشكل طبيعي في مران الفريق أمس الأربعاء بعد تخلصه من آلام العضلة الضامة خاصة أن الجهاز الفني فضل إراحته في لقاء الجونة الماضي بالدوري وأشرك الحارس شريف إكرامي.

المران شهد محاضرة فنية من جانب لاسارتي للاعبي الفريق طالبهم بالتركيز الشديد في المرحلة القادمة التي تشهد 3 مباريات في غضون 12 يوماً في غاية الأهمية أمام بتروجيت بالدوري وفيتا كلوب الكونغولي خارج الديار وشبيبة الساورة الجزائري بدوري أبطال أفريقيا.

وخاض اللاعبون فقرة بدنية مكثفة بينما أدى الثلاثي المصاب عمرو جمال ووليد سليمان ومحمد نجيب تدريبات تأهيلية بينما تخلص الظهير الأيسر محمود وحيد من آثار نزلة البرد وخاض المران البدني ، وعقد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق جلسة مع لاسارتي لتحديد موقف الثلاثي المصاب وموعد عودتهم للمستطيل الأخضر بجانب تأكيد جاهزية الثلاثي العائد من الإصابة أحمد فتحي والمغربي وليد أزارو وأحمد حمودي.

على صعيد آخر ، غادر الثنائي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات إلى الإمارات لاختيار الزي الجديد للفريق في الموسم الجديد.

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات إن الأهلي سيختار الزي والتصميم والألوان مع الشركة الراعية لملابس الفريق موضحاً أن الأهلي قرر الاستغناء عن اللون الأزرق للزي البديل كما ستتم إضافة طقم ثالث باللون الأسود.