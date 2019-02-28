الإسماعيلي يعاقب لاعبيه ويصطحب «دونجا» للجزائر

عاقب إبراهيم عثمان ، رئيس النادي الإسماعيلي ، لاعبيه بخصم 7 آلاف جنيه من مستحقات كل لاعب بعد الأداء الهزيل والتعادل مع الطلائع بالدوري بدون أهداف قبل ساعات من السفر للجزائر أمس الأربعاء

لخوض مباراة الرياضي القسنطيني الجزائري بدوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل.

وأكد أحمد قناوي المدرب العام للإسماعيلي أنه لا وقت للبكاء على اللبن المسكوب خاصة أن

الفريق أمامه مباراة فاصلة أمام بطل الجزائر بدوري الأبطال معلناً جاهزية محمود عبد العاطي «دونجا» لاعب وسط الفريق بعد إصابته بشد عضلي واصطحب الفريق اللاعب في رحلة الجزائر.

ويخوض الفريق تدريباته اليوم الخميس بعد الوصول إلى الجزائر أمس الأربعاء لخوض مباراة بطل الجزائر بدوري الأبطال.