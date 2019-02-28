الإسماعيلي يعاقب لاعبيه ويصطحب «دونجا» للجزائر

عاقب إبراهيم عثمان ، رئيس النادي الإسماعيلي ، لاعبيه بخصم 7 آلاف جنيه من مستحقات كل لاعب بعد الأداء الهزيل والتعادل مع الطلائع بالدوري بدون أهداف قبل ساعات من السفر للجزائر أمس الأربعاءلخوض مباراة الرياضي القسنطيني الجزائري بدوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل.
وأكد أحمد قناوي المدرب العام للإسماعيلي أنه لا وقت للبكاء على اللبن المسكوب خاصة أن
ويخوض الفريق تدريباته اليوم الخميس بعد الوصول إلى الجزائر أمس الأربعاء لخوض مباراة بطل الجزائر بدوري الأبطال.
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