اليوم.. الجونة يخشى استمرار صحوة بتروجت في الدوري

يستضيف الجونة بملعبه فريق بتروجت فى الرابعة عصر اليوم الخميس، فى الجولة الخامسة والعشرين للدورى الممتاز.

ويخطط الجونة صاحب المركز الحادى عشر برصيد 26 نقطة لتعويض الخسارة فى الجولة الأخيرة من النادى الأهلى، ويخشى حمادة صدقى المدير الفنى للجونة من انتفاضة بتروجت الذى حقق نتائج إيجابية ومستوى رائعاً فى آخر 4 جولات من البطولة، بعدما فاز على وادى دجلة والإنتاج الحربى والداخلية وتعادل مع حرس الحدود.

ويستعيد الجونة قوته الضاربة بعودة لاعبيه المعارين من النادى الأهلى أحمد حمدى وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وأكرم توفيق بعد غيابهم عن مواجهة المارد الأحمر.

فيما يطمح فريق بتروجت صاحب المركز الثانى عشر برصيد 25 نقطة، فى استمرار نتائجه الإيجابية تحت قيادة محمد عودة، للاقتراب خطوة جديدة نحو منطقة الأمان فى منتصف جدول الدورى بعد أن قضى فترة طويلة متزيلا المسابقة.

ومن المنتظر أن يخوض بتروجت اللقاء بتشكيل يضم الحارس محمد أبو النجا – زولا – أحمد عفيفى – أحمد عبدالرسول – أحمد السباعي – محمد فييرا – إبراهيم القاضى – أحمد سالم صافى – أحمد العجوز – حميد ماو – شكرى نجيب. بينما من المتوقع أن يبدأ الجونة المباراة بتشكيل يضم: محمود الغرباوى فى حراسة المرمى.. وفى الدفاع محمود الجزار وخالد صبحى ومحمد نادى وعمرو السعداوى، وفى الوسط سيرج أكا وأكرم توفيق وإسلام عبدالنعيم وأحمد حمدى، وفى الهجوم محمد ناجى «جدو»، وأحمد ياسر ريان.