المقاصة يحفز لاعبيه بالمكافآت لتخطى الإنتاج.. وجلسة خاصة لتجهيز «أنطوى»

حفز مسئولو نادى مصر المقاصة لاعبى الفريق بالمكافآت لعبور عقبة الإنتاج الحربى يوم الأحد المقبل فى الجولة السادسة والعشرين للدورى الممتاز خاصة أن هذا اللقاء سيكون مهماً فى سباق المركز الرابع بجدول الترتيب الذى يتنافس عليه المقاصة والإنتاج والمقاولون والمصرى.

وطالب اللواء محمد عبدالسلام رئيس نادى مصر المقاصة، لاعبى الفريق بتحقيق الفوز على الإنتاج الحربى

وحسم الانتصار لتعزيز التواجد فى المربع الذهبى، خاصة أن الفريق لديه طموح التواجد فى الأربعة الأوائل بالدورى واستكمال المشوار بالكأس للعودة للمشاركة ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وعقد الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف جلسات مع الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق لتجهيزه وتأهيله لقيادة الخط الأمامى،

خاصة أن أنطوى من اللاعبين المهمين بالنسبة للفريق، ولكنه ما زال يعانى من تأخر عودته من غانا على مدار 32 يوماً فى شهر يناير الماضى بسبب مشكلات بينه وبين النادى بجانب إصابته.

ويخوض الفريق تدريباته بقوة استعداداً لمواجهة الإنتاج بعد تأجيل لقاء الزمالك الذى كان مقرراً أمس الأربعاء ببطولة الكأس.. وعقد طلعت يوسف جلسة مع لاعبيه وطالبهم بضرورة التركيز الشديد فى مباراة الإنتاج، كما شاهد لقاء الإنتاج ضد الأهلى وأيضاً الجونة.