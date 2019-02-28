اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم طارق مجدي، لإدارة مباراة اليوم الخميس بين الجونة وبتروجت، ضمن الجولة 25 لدوري القسم الأول. بين الجونة وبتروجت، ضمن الجولة 25 لدوري القسم الأول. ويعاون مجدي كلًا من: تامر رشاد ومحمد عبد العظيم، ومحمود رشدي حكماً رابعاً، وكل من محمود ناجي وإبراهيم محجوب حكماً خامساً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طارق مجدي حكمًا لمباراة الجونة وبتروجت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.